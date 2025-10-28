В Будапеште прошла встреча глав МВД Грузии и Венгрии

28.10.2025 10:45





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе находится с официальным визитом в Будапеште вместе с делегацией.



По информации МВД, в рамках визита министр провёл двустороннюю встречу с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в правоохранительной сфере. Особое внимание было уделено текущим и будущим мероприятиям, направленным на обмен опытом и лучшими практиками между странами.



По соглашению сторон, в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая обеспечит углубление полицейского сотрудничества между двумя государствами, в частности, в направлениях миграции, борьбы с наркопреступностью и образовательных программ полицейской академии.



На встрече также была подчеркнута важность существующих прочных дружеских отношений между Грузией и Венгрией. Министры внутренних дел двух стран вновь выразили готовность укреплять сотрудничество между ведомствами.



В завершение встречи Гека Геладзе поблагодарил венгерского коллегу за гостеприимство и пригласил его с ответным визитом в Грузию.





