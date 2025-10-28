|
В Будапеште прошла встреча глав МВД Грузии и Венгрии
28.10.2025 10:45
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе находится с официальным визитом в Будапеште вместе с делегацией.
По информации МВД, в рамках визита министр провёл двустороннюю встречу с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в правоохранительной сфере. Особое внимание было уделено текущим и будущим мероприятиям, направленным на обмен опытом и лучшими практиками между странами.
По соглашению сторон, в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая обеспечит углубление полицейского сотрудничества между двумя государствами, в частности, в направлениях миграции, борьбы с наркопреступностью и образовательных программ полицейской академии.
На встрече также была подчеркнута важность существующих прочных дружеских отношений между Грузией и Венгрией. Министры внутренних дел двух стран вновь выразили готовность укреплять сотрудничество между ведомствами.
В завершение встречи Гека Геладзе поблагодарил венгерского коллегу за гостеприимство и пригласил его с ответным визитом в Грузию.
