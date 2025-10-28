Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кутаиси откроется консульство Словакии


28.10.2025   11:15


В Кутаиси откроется консульство Словакии. Консульский округ охватит регионы Аджарии, Гурии, Имерети, Самегрело и Земо Сванети, а также Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Решение принято после подписания соглашения об экономическом сотрудничестве между Грузией и Словакией на форуме «Шёлковый путь» в Тбилиси. Документ предусматривает создание совместной комиссии и развитие деловых и технологических связей между странами.


