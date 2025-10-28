|
|
|
В Кутаиси откроется консульство Словакии
28.10.2025 11:15
В Кутаиси откроется консульство Словакии. Консульский округ охватит регионы Аджарии, Гурии, Имерети, Самегрело и Земо Сванети, а также Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Решение принято после подписания соглашения об экономическом сотрудничестве между Грузией и Словакией на форуме «Шёлковый путь» в Тбилиси. Документ предусматривает создание совместной комиссии и развитие деловых и технологических связей между странами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна