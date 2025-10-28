В Кутаиси откроется консульство Словакии

28.10.2025 11:15





В Кутаиси откроется консульство Словакии. Консульский округ охватит регионы Аджарии, Гурии, Имерети, Самегрело и Земо Сванети, а также Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.



Решение принято после подписания соглашения об экономическом сотрудничестве между Грузией и Словакией на форуме «Шёлковый путь» в Тбилиси. Документ предусматривает создание совместной комиссии и развитие деловых и технологических связей между странами.





