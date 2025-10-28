Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Члены партии «Гахария за Грузию» явились в парламент Грузии


28.10.2025   11:31


Члены партии «Гахария за Грузию» явились в парламент Грузии. Указанную информацию распространяет пресс-служба партии.

Они будут примут участие в сегодняшней сессии парламента. До этого намечен брифинг одного из лидеров партии Георгия Шарашидзе.

Напомним, что партия «Гахария за Грузию» прекратила бойкот и приняла решение войти в парламент Грузии 11-го созыва в составе 12 депутатов.


