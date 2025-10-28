|
Члены партии «Гахария за Грузию» явились в парламент Грузии
28.10.2025 11:31
Члены партии «Гахария за Грузию» явились в парламент Грузии. Указанную информацию распространяет пресс-служба партии.
Они будут примут участие в сегодняшней сессии парламента. До этого намечен брифинг одного из лидеров партии Георгия Шарашидзе.
Напомним, что партия «Гахария за Грузию» прекратила бойкот и приняла решение войти в парламент Грузии 11-го созыва в составе 12 депутатов.
