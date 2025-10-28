ЦИК: Даже спустя год продолжаются попытки искусственно усилить нарратив относительно выборов 26 октября

«Через год после выборов 26 октября продолжается кампания по дискредитации этих выборов и избирательной администрации, а также попытки искусственно усилить нарратив о том, будто выборы были сфальсифицированы», — говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии Грузии.



Согласно заявлению, некоторые политически заинтересованные стороны пытаются, распространяя искажённые факты, создать в обществе впечатление, что выборы были манипулированы.



«Более того, некоторые политически заинтересованные стороны пытаются придать этой дате некий символический смысл, выстраивая вокруг неё свои политические активности и распространяя искажённые факты, чтобы создать восприятие, будто выборы были сфальсифицированы. Это происходит на фоне того, что за весь прошедший год ни одна из сторон, которая сегодня говорит о якобы фальсификации выборов, не смогла представить доказательства, в том числе прокуратуре и суду, которые хотя бы минимально подтверждали бы обвинения в «фальсификации».



ЦИК напоминает обществу, что из 53 210 членов 3 111 участковых избирательных комиссий, созданных для парламентских выборов 2024 года, 25 261 человек были назначены девятью политическими партиями, имеющими право назначения членов комиссий. Более конкретно, из 17 членов каждой комиссии восемь были назначены по квоте так называемых оппозиционных партий, что обеспечивало баланс в принятии решений и многопартийный контроль над процессом.



Отмечается, что в итоговых протоколах, составленных в день выборов, разногласие выразили лишь девять членов комиссий, и итоговые протоколы были подписаны большинством членов комиссий, что однозначно свидетельствует об отсутствии серьёзных нарушений в день голосования. Также важно, что процесс наблюдался десятками тысяч местных и международных наблюдателей, представителей СМИ и политических партий.



В день выборов миссия ОБСЕ/БДИПЧ в целом положительно оценила проведение избирательного процесса. В её отчёте подчёркивается, что 99% электронных устройств работали исправно, а результаты, подсчитанные электронными устройствами, совпали с результатами ручного подсчёта.



Положительно была оценена и политика прозрачности избирательной администрации, а также целый ряд реализованных ею мероприятий.



В отчёте миссии действительно содержатся некоторые замечания и рекомендации относительно отдельных аспектов избирательного процесса, что характерно для любой выборной практики и ни в коем случае не ставит под сомнение легитимность выборов, тем более что в отчёте не упоминается фальсификация.



Кроме того, в итоговой оценке ОБСЕ/БДИПЧ отмечается, что день голосования был в целом хорошо организован с процедурной точки зрения и проходил упорядоченно. Эта оценка является важнейшим подтверждением того, что существенных нарушений в день выборов зафиксировано не было. Процедурная организованность включает все действия, непосредственно связанные с администрированием дня голосования — открытие и закрытие участков, управление процессом голосования, обеспечение тайны голосования, идентификацию избирателей, подсчёт голосов и подведение итогов.



Когда международная наблюдательная миссия отмечает, что процесс был хорошо организован в процедурном плане, это означает, что технические и юридические процедуры были выполнены правильно и без нарушений.



«В таких условиях говорить о «существенных нарушениях» с самого начала необоснованно, поскольку именно процедурная точность определяет достоверность выборов и легитимность их результатов.



Таким образом, оценка ОБСЕ/БДИПЧ ещё раз подтверждает, что выборы 26 октября 2024 года были проведены организованно, прозрачно и в полном соответствии с международными стандартами, что исключает даже теоретическую возможность какой-либо фальсификации.



Несмотря на то, что некоторые местные наблюдательные организации продолжают делать громкие заявления о фальсификации, они также не представили никаких фактов, подтверждающих подобные обвинения.



Следовательно, становится очевидным, что тема «фальсификации» представляет собой сознательное искажение реальности — попытку манипуляции, направленную на посев недоверия в обществе, формирование ложного восприятия и дискредитацию избирательной администрации и её членов.



Кроме того, муниципальные выборы 4 октября 2025 года фактически подтвердили, что администрирование парламентских выборов 2024 года было осуществлено на высоком профессиональном уровне.



После парламентских выборов 2024 года успешно проведённый избирательный процесс был преднамеренно заслонён беспочвенными обвинениями и информационными манипуляциями, тогда как на муниципальных выборах 2025 года, где политический интерес в признании выборов недемократичными был значительно меньше, общество смогло реально увидеть, как проходят выборы, организованные по современным стандартам — прозрачные, безопасные, технически точные и юридически выверенные, исключающие любую возможность манипуляций», — говорится в заявлении ЦИК.





