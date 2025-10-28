Папуашвили депутатам от «Гахария за Грузию»: Вы опоздали на год с принятием депутатской присяги, но лучше поздно, чем никогда

Хоть и с опозданием, спустя год, но одна политическая группа, партия признала волю народа, признала демократию и приступила к исполнению депутатских обязанностей. Жаль, что некоторые партии сожгли за собой мосты, - указанное заявление на пленарном заседании парламента Грузии сделал руководитель законодательного органа Шалва Папуашвили.



По его словам, на сегодняшнем заседании присутствуют члены партии «Гахария за Грузию», которые «опоздали на год с принятием депутатской присяги».



«\«Сегодня в зале пленарных заседаний присутствуют члены парламента от партии «Гахария за Грузию», они приступили к исполнению своих депутатских полномочий, что очень важно, и это можно приветствовать. Это тот урок, который, между прочим, многократно проходили парламенты разного созыва. В 2016 году была попытка непризнания результатов выборов, однако в конце концов всем пришлось признать выборы и волю народа и приступить к парламентской деятельности. В 2020 году мы также видели попытку непризнания результатов выборов. Некоторым понадобился год, некоторым - полгода, чтобы осмыслить то, что от воли народа не убежать, и они также приступили к исполнению депутатских обязанностей, и в 2024 году мы вновь видели попытку закрыть глаза на реальность и волю народа.



Приветствуем, что хоть и с опозданием, спустя год, но одна политическая группа, партия признала волю народа, признала демократию и приступила к исполнению депутатских обязанностей.



Жаль, что некоторые партии сожгли за собой мосты, может быть, сейчас им бы и очень хотелось быть в парламенте, но они сами лишили себя такой возможности, в первую очередь, для собственных избирателей, чтобы их голос был озвучен в парламенте Грузии. Поэтому хочу поприветствовать наших коллег, которые сегодня присоединились к парламентской деятельности.



На ваших столах рядом с документацией лежит присяга депутата, с принятием которой вы припозднились на год, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому прошу вас подписать присягу. Желаю вам исполнять ваши полномочия, оставаясь верными присяге»,- заявил Папуашвили.





