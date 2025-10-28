Папуашвили встретился с делегацией Национальной ассамблеи Армении

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Комитета по науке, образованию, культуре, диаспоре, спорту и делам молодежи Национальной ассамблеи Республики Армения Сисаком Габриеляном и членами комитета.



На встрече была отмечена плодотворная работа между законодательными органами Грузии и Армении, а также положительная динамика взаимных визитов. Было подчеркнуто значение частых обменов между профильными комитетами.



Шалва Папуашвили отметил важность участия премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Пятом Тбилисском форуме «Шелковый путь», а также рабочего визита в Грузию председателя Национальной ассамблеи Алена Симоняна.



Сисак Габриелян поздравил Шалву Папуашвили с убедительной победой партии «Грузинская мечта» на прошедших в октябре выборах органов местного самоуправления. Он также выразил благодарность Грузии за поддержку, оказанную Армении на различных международных платформах.



Стороны обсудили происходящие события в регионе Южного Кавказа. Было отмечено, что региональный мир принесет значительную пользу всем трем странам региона. Шалва Папуашвили заявил, что Грузия всегда выступала горячим сторонником урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, и подчеркнул, что текущие процессы открывают новые возможности для регионального развития.



Во встрече также приняла участие председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи.







