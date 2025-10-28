Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе будет заслушан в парламенте по запросу о реформе высшего образования


28.10.2025   14:14


Премьер-министра Ираклия Кобахидзе заслушают в парламенте в порядке интерпелляции по поводу реформы высшего образования. Об этом сегодня на заседании бюро заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, вопросы для интерпелляции уже подготовлены.

«Также поступили следующие вопросы для интерпелляции от фракции »Грузинская мечта» к премьер-министру. Как известно, в последнюю пленарную неделю каждого месяца есть возможность проведения интерпелляции премьер-министра, и для этого необходимо, чтобы вопросы были представлены за неделю до пленарного заседания. Поскольку на текущей неделе срок уже истёк, слушание премьер-министра в порядке интерпелляции состоится в следующем месяце — 26–27 ноября, в среду и четверг. Таким образом, на неделе, начинающейся 25 ноября, премьер-министр будет заслушан в парламенте в порядке интерпелляции, и вопросы интерпелляции касаются вопросов образовательной реформы, в частности — концепции реформы высшего образования, которая уже анонсирована», — заявил Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна