Кобахидзе будет заслушан в парламенте по запросу о реформе высшего образования

28.10.2025 14:14





Премьер-министра Ираклия Кобахидзе заслушают в парламенте в порядке интерпелляции по поводу реформы высшего образования. Об этом сегодня на заседании бюро заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, вопросы для интерпелляции уже подготовлены.



«Также поступили следующие вопросы для интерпелляции от фракции »Грузинская мечта» к премьер-министру. Как известно, в последнюю пленарную неделю каждого месяца есть возможность проведения интерпелляции премьер-министра, и для этого необходимо, чтобы вопросы были представлены за неделю до пленарного заседания. Поскольку на текущей неделе срок уже истёк, слушание премьер-министра в порядке интерпелляции состоится в следующем месяце — 26–27 ноября, в среду и четверг. Таким образом, на неделе, начинающейся 25 ноября, премьер-министр будет заслушан в парламенте в порядке интерпелляции, и вопросы интерпелляции касаются вопросов образовательной реформы, в частности — концепции реформы высшего образования, которая уже анонсирована», — заявил Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





