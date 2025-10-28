Леван Хабеишвили: Меня похитили, пытали и справедливости я не нашел, я что не человек?

28.10.2025 14:21





Спасибо магистратуре, фактически, в Руставском учреждении я прохожу магистратуру, с таким количеством литературы я ознакомился, - указанное заявление на судебном процессе сделал председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Хабеишвили также отметил, что ищет и не может найти справедливость. В своем обращении к судье он заявил: «Здесь речь идет не о вендетте, хочу, чтобы в страну вернулась человечность. Человек должен сам бежать в суд, увидеть суд должно быть радостью, сейчас общество ненавидит суд, он ему отвратителен».



«Хочу выразить свою позицию, в течение этих двух месяцев накопилось многое. В течение этих двух месяцев я многое проанализировал. Хочу заявить о своей солидарности с теми людьми, которые хотят лучшего будущего для своей страны, протестуют и сидят в тюрьмах. Хочу показать суду, обществу кое-что другое. Суд не должен быть учреждением, куда человек приходит и ждет, что его арестуют и повесят. Когда я прихожу сюда, я хочу иметь хотя бы 0,5% надежды, что добьюсь справедливости. Говоря о себе, я говорю о сотнях заключенных.



Когда мы сделали суд, мы дали вам право задерживать и удалять от общества преступников, криминалов. Мы дали легитимацию суду не для того, чтобы нас казнили, бросали в темницы... Скольких людей вы разлучили с детьми, семьями, суд должен быть гуманным. Я не могу добиться справедливости, за что я сижу 2 месяца? В чем меня обвиняют, я спрашиваю у суда? Меня обвиняет в каком-то действии?



Политика Левана Хабеишвили обвиняют в политических заявлениях, публичных, общих заявлениях о том, что публичный служащий должен служить закону, а, если я приду к власти, я их награжу. Политическое обещание не может расцениваться как взятка. Это непонятно. Если бы я сказал, что мне не нравится конституционный строй, давайте, его свергнем, тогда, пожалуйста, это было бы свержением. Вы слышали лозунг: «Огонь олигархии!» – это значит, мы должны устроить пожары? Вы слышали лозунг: «Система должна быть разрушена!» – Как вы себе это представляете, мы будем рушить ее перфораторами? Спасибо прокуратуре, фактические, в Руставском учреждении я прохожу магистратуру, с таким количеством литературы я ознакомился...», - заявил Хабеишвили.





