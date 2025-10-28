|
|
|
Главу политсовета «Нацдвижения» Хабеишвили оставили в заключении
28.10.2025 14:23
Председатель политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили оставлен в заключении. Решение приняла судья Нана Шаматава, приняв во внимание ходатайство прокуратуры.
28 октября в Тбилисском городском суде состоялось судебное заседание по ходатайству прокуратуры — следственное управление запросило дополнительное время для получения доказательств по делу Левана Хабеишвили.
Сам политик отметил, что его публичные заявления, из-за которых против него возбуждено уголовное дело, вписываются в грузинское законодательство.
«Чтобы политик из-за политического заявления находился в заключении — это непостижимо!», — отметил он.
Он заявил судье Шаматава, что не надеется на справедливое судебное разбирательство, поскольку считает, что «человек изъят» из грузинского законодательства и «выброшен на помойку».
Напомним, Леван Хабеишвили был арестован 11 сентября этого года за обещание взятки должностному лицу, а 13 сентября ему было предъявлено обвинение по статье о призывах к свержению власти.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна