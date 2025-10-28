Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Главу политсовета «Нацдвижения» Хабеишвили оставили в заключении


28.10.2025   14:23


Председатель политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили оставлен в заключении. Решение приняла судья Нана Шаматава, приняв во внимание ходатайство прокуратуры.

28 октября в Тбилисском городском суде состоялось судебное заседание по ходатайству прокуратуры — следственное управление запросило дополнительное время для получения доказательств по делу Левана Хабеишвили.

Сам политик отметил, что его публичные заявления, из-за которых против него возбуждено уголовное дело, вписываются в грузинское законодательство.

«Чтобы политик из-за политического заявления находился в заключении — это непостижимо!», — отметил он.

Он заявил судье Шаматава, что не надеется на справедливое судебное разбирательство, поскольку считает, что «человек изъят» из грузинского законодательства и «выброшен на помойку».

Напомним, Леван Хабеишвили был арестован 11 сентября этого года за обещание взятки должностному лицу, а 13 сентября ему было предъявлено обвинение по статье о призывах к свержению власти.


﻿
