Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Самхарадзе: Партии, нарушающие Конституцию, должны быть запрещены


28.10.2025   15:30


По словам председателя парламентского комитета по внешним связям Николоза Самхаридзе, партии, нарушающие Конституцию, должны быть запрещены, а процедура запрета партий прописана во всех демократических государствах.

Самхаридзе отметил, что окончательное решение по этому вопросу примет Конституционный суд.

«Процедура запрета партий прописана в любом демократическом государстве, это никакое не новшество. Во всех странах, во всех демократических государствах так происходит. Эти партии нарушают конституцию, соответственно, они должны быть запрещены. Это наше политическое решение, а окончательное решение примет Конституционный суд. В этом процессе будут участвовать ответчик и истец, и общество увидит, кого мы требуем запретить и какие преступления они совершили», – отметил Николоз Самхаридзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна