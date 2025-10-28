Самхарадзе: Партии, нарушающие Конституцию, должны быть запрещены

28.10.2025 15:30





По словам председателя парламентского комитета по внешним связям Николоза Самхаридзе, партии, нарушающие Конституцию, должны быть запрещены, а процедура запрета партий прописана во всех демократических государствах.



Самхаридзе отметил, что окончательное решение по этому вопросу примет Конституционный суд.



«Процедура запрета партий прописана в любом демократическом государстве, это никакое не новшество. Во всех странах, во всех демократических государствах так происходит. Эти партии нарушают конституцию, соответственно, они должны быть запрещены. Это наше политическое решение, а окончательное решение примет Конституционный суд. В этом процессе будут участвовать ответчик и истец, и общество увидит, кого мы требуем запретить и какие преступления они совершили», – отметил Николоз Самхаридзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





