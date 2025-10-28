Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Леван Махашвили: Будущее Грузии не может решаться партиями, которые занимаются всем, кроме политической деятельности


28.10.2025   15:38


«Конституционный иск полностью основан на результатах временной следственной комиссии и касается того, какие партии и почему должны быть выведены из политической жизни, – заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

По его словам, этот иск является заявлением о том, что партии, которые занимаются всем, кроме политической деятельности, не могут определять будущее Грузии.

«В политическом процессе должны участвовать политические партии, которые принимают решения, исходя из национальных интересов. Партии, вовлеченные в подрыв государства, борьбу против национальных интересов, против процессов, направленных на территориальную целостность, не могут называться политическими партиями. Такие партии не должны существовать, и это будет целью иска», – заявил Махашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна