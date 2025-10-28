Леван Махашвили: Будущее Грузии не может решаться партиями, которые занимаются всем, кроме политической деятельности

«Конституционный иск полностью основан на результатах временной следственной комиссии и касается того, какие партии и почему должны быть выведены из политической жизни, – заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.



По его словам, этот иск является заявлением о том, что партии, которые занимаются всем, кроме политической деятельности, не могут определять будущее Грузии.



«В политическом процессе должны участвовать политические партии, которые принимают решения, исходя из национальных интересов. Партии, вовлеченные в подрыв государства, борьбу против национальных интересов, против процессов, направленных на территориальную целостность, не могут называться политическими партиями. Такие партии не должны существовать, и это будет целью иска», – заявил Махашвили.







