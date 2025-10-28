«Мечта» требует запретить партии «Нацдвижение», «Лело» и коалицию «За перемены»

28.10.2025 15:46





«Грузинская мечта» обратилась в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:



«Нацдвижение»;

коалиция «За перемены»;

«Лело — Сильная Грузия».



«Наш совместный конституционный иск требует, чтобы следующие три политические партии были объявлены неконституционными и запрещены, которые сформировали коалиционное единство и единый орган, руководствующийся общими устремлениями, и продолжают действовать таким образом. Этими партиями являются:



политический союз граждан «Единство-национальное движение»;

политический союз граждан «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, «Дроа!»»;

политический союз граждан «Сильная Грузия − Лело, для людей, для свободы».



В то же время, следует отметить, что другие политические партии, такие как «Элене Хоштария — Дроа» и «Гирчи — Больше свободы», тесно связаны с вышеупомянутыми политическими партиями, которые фактически являются частью «Коалиции за перемены, Гварамия, Мелия, Гирчи, дроа», но формально зарегистрированы как независимые партии, а также «Да — Европе — Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия — движение за свободу», «Федералистская партия», «Республиканская партия Грузии» и другие партии.



Однако, поскольку в настоящее время они не оказывают существенного влияния на их организационную структуру, включая реальную перспективу преодоления избирательного барьера, на данном этапе нет необходимости их запрещать.



Вопрос об их неконституционности может быть поставлен на повестку дня позже, если они приобретут существенное влияние на политический процесс», — заявил Папуашвили.



Спикер парламента Грузии заявил, что Конституционный иск «Грузинской мечты» не будет распространяться на 59 членов партии «Лело», которые по результатам выборов в органы местного самоуправления стали членами горсоветов.



По его словам, «Грузинская мечта» этим решением уважает волю избирателей.



«Мы хотели бы уважать своих избирателей и, в отличие от партии «Лело», которая отказалась получать депутатские мандаты от своих избирателей, сохранить мандат, выданный избирателями в Горсовете (Сакребуло — ред.). Также в нашем иске нет требования ограничить политическую деятельность лиц, связанных с неконституционной политической партией», — пояснил Папуашвили.





