У «Мечты» нет жалобы к «Гахария за Грузию» - ее не запретят

28.10.2025 16:20





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил, почему конституционный иск «Мечты» не касается партии «Гахария за Грузию».



По его словам, основной юридической линией был бы саботаж выборов, но партия «Гахария за Грузию» сохранила свои мандаты и сегодня начала свою парламентскую деятельность.



«Это относится к 3 партиям, но в то же время я указал, что есть партии, связанные с этими партиями, но поскольку один из критериев, установленных международным стандартом, заключается в том, что партия должна не только нарушать Конституцию своим поведением, но и представлять реальную угрозу конституционному порядку, поэтому у нас нет жалобы в отношении партии, представленной одним человеком, или к нерелевантной партии.



Что касается партии «Гахария — за Грузию», то наше требование основано на двух критериях:



первый — обоснование неконституционности,

второй — релевантность партии.



В случае с партией «Гахария за Грузию» основной юридической линией был бы саботаж выборов, но шагом вперед оказалось то, что они сохранили свои мандаты, несколько дней назад они объявили, что возобновят свою деятельность в парламенте, и сегодня они возобновили свою деятельность, и в связи с этим они освободились от этого аргумента», — сказал Папуашвили.





