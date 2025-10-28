|
Лидер «Нацдвижения»: это Иванишвили и Папуашвили будут запрещены в странах ЕС
28.10.2025 17:15
Лидер «Нацдвижения» Тина Бокучава прокомментировала иск «Мечты» по запрете партий. Политик подчеркнула, что не имеет значения, какую партию упразднит или не упразднит «кенгуру-суд» Иванишвили; единственное, что действительно будет запрещено — это спикер парламента Шалва Папуашвили и другие соратники Иванишвили.
Бокучава заявила, что акция «Грузинской мечты» может стать возможностью объединить демократические политические силы и единым фронтом победить Бидзину Иванишвили.
Политик подчеркнула, что «Нацдвижение» борется за лучшую, европейскую, демократическую Грузию, «где у граждан есть шанс на самореализацию и процветание, и мы продолжим бороться за эту идею, в том числе с партиями, которые Иванишвили угрожает ликвидировать».
Бокучава уверена, что возможное решение Конституционного суда по запрету партий может стать консолидирующим фактором для проевропейской оппозиции. И тогда представители «Мечты» будут запрещены в странах-членах ЕС и «никогда не смогут въехать в свободное европейское пространство и которые не смогут увернуться от других видов санкций».
В соцсети Бокучава таже упомянула «Лело», отметив, что и участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года им не помогло.
«Этот цирк на самом деле — большая возможность объединиться. Или сейчас, или никогда!», — пишет лидер «Нацдвижения».
Напомним, 28 октября спикер Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии.
По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:
«Нацдвижение»;
коалиция «За перемены»;
«Лело — Сильная Грузия».
