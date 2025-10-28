Лидер «Нацдвижения»: это Иванишвили и Папуашвили будут запрещены в странах ЕС

Лидер «Нацдвижения» Тина Бокучава прокомментировала иск «Мечты» по запрете партий. Политик подчеркнула, что не имеет значения, какую партию упразднит или не упразднит «кенгуру-суд» Иванишвили; единственное, что действительно будет запрещено — это спикер парламента Шалва Папуашвили и другие соратники Иванишвили.



Бокучава заявила, что акция «Грузинской мечты» может стать возможностью объединить демократические политические силы и единым фронтом победить Бидзину Иванишвили.



Политик подчеркнула, что «Нацдвижение» борется за лучшую, европейскую, демократическую Грузию, «где у граждан есть шанс на самореализацию и процветание, и мы продолжим бороться за эту идею, в том числе с партиями, которые Иванишвили угрожает ликвидировать».



Бокучава уверена, что возможное решение Конституционного суда по запрету партий может стать консолидирующим фактором для проевропейской оппозиции. И тогда представители «Мечты» будут запрещены в странах-членах ЕС и «никогда не смогут въехать в свободное европейское пространство и которые не смогут увернуться от других видов санкций».



В соцсети Бокучава таже упомянула «Лело», отметив, что и участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года им не помогло.



«Этот цирк на самом деле — большая возможность объединиться. Или сейчас, или никогда!», — пишет лидер «Нацдвижения».



Напомним, 28 октября спикер Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии.



По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:



«Нацдвижение»;

коалиция «За перемены»;

«Лело — Сильная Грузия».





