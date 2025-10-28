Глава МВД Грузии посетил структурные подразделения МВД Венгрии

28.10.2025 18:37





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе посетил структурные подразделения МВД Венгрии.



Члены делегации посетили Подразделение специального назначения Национальной полиции Венгрии, которое оказывает содействие местной полиции в проведении специальных мероприятий. Гека Геладзе также посетил Венгерскую полицейскую академию, где получил подробную информацию о деятельности академии и специфике полицейского образования.



В рамках визита стороны выразили готовность к активному продолжению взаимодействия в целях обмена опытом и передовой практикой между правоохранительными органами двух стран.



В завершение визита Гека Геладзе выразил особую благодарность венгерской стороне за оказанное гостеприимство и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям сторон партнерские отношения будут и далее расширяться в различных направлениях.







