Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Грузии посетил структурные подразделения МВД Венгрии


28.10.2025   18:37


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе посетил структурные подразделения МВД Венгрии.

Члены делегации посетили Подразделение специального назначения Национальной полиции Венгрии, которое оказывает содействие местной полиции в проведении специальных мероприятий. Гека Геладзе также посетил Венгерскую полицейскую академию, где получил подробную информацию о деятельности академии и специфике полицейского образования.

В рамках визита стороны выразили готовность к активному продолжению взаимодействия в целях обмена опытом и передовой практикой между правоохранительными органами двух стран.

В завершение визита Гека Геладзе выразил особую благодарность венгерской стороне за оказанное гостеприимство и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям сторон партнерские отношения будут и далее расширяться в различных направлениях.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна