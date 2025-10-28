Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: Преследование оппонентов разбивает общество и уничтожает государство


28.10.2025   19:37


Я осуждаю решение «Грузинской мечты» о запрете основных оппозиционных партий, целью чего является превращение Грузии в авторитарный режим российского типа, - об этом в социальной сети пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По её словам, «режим ежедневно систематически вводит ограничения на всё, что мешает ему во внедрении и установлении полного авторитаризма».

«Сегодня против запрета оппозиционных партий необходимо, чтобы из Грузии был слышен единый и четкий голос: Это неприемлемо!

Подобное преследование оппозиции не только разрушает многопартийную демократию, но и, разбивает общество и уничтожает государство.

Я солидарна со всеми оппозиционными силами, которые ограничивают в конституционном праве на свободу выражения и участие в политической деятельности», - пишет в социальной сети Фейсбук Зурабишвили.


