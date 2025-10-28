|
Зурабишвили: Преследование оппонентов разбивает общество и уничтожает государство
28.10.2025 19:37
Я осуждаю решение «Грузинской мечты» о запрете основных оппозиционных партий, целью чего является превращение Грузии в авторитарный режим российского типа, - об этом в социальной сети пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По её словам, «режим ежедневно систематически вводит ограничения на всё, что мешает ему во внедрении и установлении полного авторитаризма».
«Сегодня против запрета оппозиционных партий необходимо, чтобы из Грузии был слышен единый и четкий голос: Это неприемлемо!
Подобное преследование оппозиции не только разрушает многопартийную демократию, но и, разбивает общество и уничтожает государство.
Я солидарна со всеми оппозиционными силами, которые ограничивают в конституционном праве на свободу выражения и участие в политической деятельности», - пишет в социальной сети Фейсбук Зурабишвили.
