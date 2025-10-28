Зурабишвили: Преследование оппонентов разбивает общество и уничтожает государство

Я осуждаю решение «Грузинской мечты» о запрете основных оппозиционных партий, целью чего является превращение Грузии в авторитарный режим российского типа, - об этом в социальной сети пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По её словам, «режим ежедневно систематически вводит ограничения на всё, что мешает ему во внедрении и установлении полного авторитаризма».



«Сегодня против запрета оппозиционных партий необходимо, чтобы из Грузии был слышен единый и четкий голос: Это неприемлемо!



Подобное преследование оппозиции не только разрушает многопартийную демократию, но и, разбивает общество и уничтожает государство.



Я солидарна со всеми оппозиционными силами, которые ограничивают в конституционном праве на свободу выражения и участие в политической деятельности», - пишет в социальной сети Фейсбук Зурабишвили.





