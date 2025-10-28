Коалиция «За перемены»: Иванишвили и «российский режим» лишают нас «реального суверенитета»

Коалиция «За перемены» отреагировала на иск «Мечты» о запрете трех оппозиционных партий, в том числе и само объединение. Представитель партии «Ахали» Тенго Тевзадзе вместе с соратниками заявил, что власти Грузии и Бидзина Иванишвили в очередной раз проявили свою слабость и боязнь национальных сил на честных выборах.



Тевзадзе заявил, что Грузия станет сильным государством, вступив в ЕС и вернув себе «реальный суверенитет».



«28 октября, 35 лет назад, в Грузии впервые при коммунистическом режиме состоялись многопартийные выборы, и Грузия обрела независимость. Сейчас мы боремся за свободу Грузии при режиме Иванишвили.



Партии — это инструмент демократии, в противном случае люди меняют власти и режимы. До миллиона избирателей Грузии решили, что «Грузинская мечта» не может быть представителем нашего народа и нашего государства.



Мы используем все рычаги воздействия, чтобы победить «Грузинскую мечту», поскольку Грузии, как никогда ранее, необходимо, чтобы к власти пришли национальные силы и чтобы Грузия сформировалось в сильное государство, что обязательно произойдет через членство в ЕС и возвращением реального суверенитета Грузии.



Сегодня, если кто и лишает нас суверенитета, то это Бидзина Иванишвили и российский режим.



Да здравствует Свободная Грузия! Борьба будет идти до конца — до победы Грузии!», — заявил Тэнго Тевзадзе.



Напомним, 28 октября спикер Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии.



По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:



«Нацдвижение»;

коалиция «За перемены»;

«Лело — Сильная Грузия».

Иск не касается партии «Гахария за Грузию», депутаты которой вошли в парламент Грузии, но считают его нелегитимным.



Не касается он и конкретных политических деятелей, как ранее было заявлено «Мечтой».



Представители «Лело — Сильная Грузия», которые участвовали в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года — в случае объявления партий неконституционными — будут считаться независимыми депутатами.



Источник: SOVA

