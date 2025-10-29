|
Глава МИД Грузии примет участие в Генеральной конференции ЮНЕСКО
29.10.2025 11:27
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.
В рамках визита министр иностранных дел выступит с речью на 43-й сессии, а также проведет встречи с коллегами-министрами и руководством ЮНЕСКО.
В рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО будет создан грузинский павильон. Экспозиция будет посвящена нематериальному культурному наследию Грузии – традиции виноделия в квеври и грузинской полифонической музыке.
На сцене Самаркандского музыкально-драматического театра состоится концерт грузинского фольклорного ансамбля «Басиани». Мероприятия, запланированные в Самарканде, будут организованы министерством иностранных дел совместно с министерством культуры и Национальным агентством вина.
