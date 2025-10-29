Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Грузии примет участие в Генеральной конференции ЮНЕСКО


29.10.2025   11:27


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

В рамках визита министр иностранных дел выступит с речью на 43-й сессии, а также проведет встречи с коллегами-министрами и руководством ЮНЕСКО.

В рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО будет создан грузинский павильон. Экспозиция будет посвящена нематериальному культурному наследию Грузии – традиции виноделия в квеври и грузинской полифонической музыке.

На сцене Самаркандского музыкально-драматического театра состоится концерт грузинского фольклорного ансамбля «Басиани». Мероприятия, запланированные в Самарканде, будут организованы министерством иностранных дел совместно с министерством культуры и Национальным агентством вина.


