Агентство по развитию курортов при Министерстве экономики Грузии ликвидируют. С 1 января 2026 года оно перестанет существовать как самостоятельная структура и войдёт в состав Национальной администрации туризма.



Агентство было создано в 2022 году для развития бальнеологических и горнолыжных курортов, изучения новых туристических зон и привлечения инвестиций.



В 2025 году его бюджет составил 6 млн лари, а руководитель Сандро Онопришвили получал 90 000₾ в год.



Объединение с Национальной администрацией туризма должно завершиться до 1 января 2026 года.





