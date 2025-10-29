|
29.10.2025 12:24
Агентство по развитию курортов при Министерстве экономики Грузии ликвидируют. С 1 января 2026 года оно перестанет существовать как самостоятельная структура и войдёт в состав Национальной администрации туризма.
Агентство было создано в 2022 году для развития бальнеологических и горнолыжных курортов, изучения новых туристических зон и привлечения инвестиций.
В 2025 году его бюджет составил 6 млн лари, а руководитель Сандро Онопришвили получал 90 000₾ в год.
Объединение с Национальной администрацией туризма должно завершиться до 1 января 2026 года.
