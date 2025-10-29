|
|
|
Кара-Мурза заявляет о риске для жизни депортированных членов семьи убитого Хангошвили
29.10.2025 12:26
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза призывает правительства демократических государств остановить практику высылки иностранных граждан в страны, «где их жизни или свободе может угрожать опасность».
На пост в соцсети обратило внимание «Эхо Кавказа». Кара-Мурза пишет, что «под предлогом «борьбы с нелегальной миграцией» западные страны все чаще игнорируют прямые нормы международного права». В качестве примера политик приводит депортацию в Грузию членов семьи убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили.
«Минувшим летом администрация США принудительно выслала в РФ несколько десятков российских беженцев, как минимум двое из которых – Леонид Мелехин и Андрей Вовченко – были арестованы сразу по прилёте. На днях из Германии пришла новость о принудительной высылке родственников убитого чеченского полевого командира Зелихмана Хангошвили (именно на его убийцу, офицера ФСБ Вадима Красикова, в прошлом году обменяли 16 российских политзаключённых, в том числе меня). И хотя формально их выслали не в Россию, а в Грузию, при нынешнем пропутинском режиме в Тбилиси опасность для их жизни очевидна. Западные демократии становятся фактическими соучастниками политических расправ Кремля», — пишет он.
Владимир Кара-Мурза напоминает, что статья 33 Конвенции о статусе беженцев 1951 года «четко устанавливает принцип невысылки, запрещающий принудительно высылать или возвращать беженцев в страны, где их жизни или свободе может угрожать опасность».
23 октября полиция в Бранденбурге депортировала в Грузию 12 членов семьи убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Среди высланных – его брат Заур.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна