В «Гахария за Грузию» не могут понять, почему они попали в список партий, подлежащих запрету

29.10.2025 13:27





Нам непонятны все те аргументы, которые услышали от Папуашвили, особенно это касается «Лело» - мы вообще не можем объяснить, почему «Лело» попало в число этих т.н. партий, подлежащих запрету, - заявил журналистам депутат партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе по поводу конституционного иска.



По его словам, логика «Грузинской мечты» им непонятна.



«Скажу прямо, мы не знаем, какой может быть логика «Мечты». Раскрыть их логику фактически невозможно. Нам непонятны все те аргументы, которые услышали от Папуашвили, особенно это касается «Лело». Мы вообще не можем объяснить, почему «Лело» попало в число т.н. партий, подлежащих запрету. Конечно, наша поддержка «Лело». Что касается «Национального движения» и его отделений, вы знаете нашу позицию: если партия заслуживает поражения, то, прежде всего, эту партию нужно победить на выборах и политическими путями. Запрет ни в коем случае не будет считаться конституционным шагом, но есть и другая сторона, что это еще раз становится похоже на новую фазу радикализации и противостояния между «Мечтой» и «Национальным движением». Думаю, что реально даже если Конституционный суд юридически запретит коалицию «Ахлеби» и «Национального движения», лично я уверен, что «Национальное движение» как фактор страха никогда не исчезнет, ​​и этому в первую очередь будет способствовать «Мечта». Вы знаете, что «Мечта» выигрывает каждые выборы, довольно эффективно используя фактор страха «Национального движения». Насколько это все реальность, насколько реально служит борьбе с «Нацдвижением» и не является ли это очередной «фейковой» кампанией, вскоре станет ясно», - заявил Георгий Шарашидзе.



Для справки, «Грузинская мечта» обращается в Конституционный суд с требованием о запрете трёх партий. По информации председателя парламента Шалвы Папуашвили, в конституционном иске правящая партия выступает с требованием о признании неконституционными и запрете следующих партий: «Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия – Лело».





