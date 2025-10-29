Cострудник СГБ сможет получить в собственность жилье от государства при решении главы Службы

Согласно постановлению правительства Грузии, сотрудник СГБ Грузии, которому от государства во временное пользование передана квартира, дом, подсобные постройки и земельный участок, может получить эту недвижимость в собственность на основании ходатайства Службы государственной безопасности, сообщает Tabula.



Поправка внесена в «Правила социальной защиты и материального обеспечения сотрудников СГБ Грузии» постановлением от 21 октября 2025 года, которое уже подписано премьером Грузии Ираклией Кобахидзе.



В новом постановлении статья 9 этого правила сформулирована следующим образом:



«Согласно правовому акту руководителя Службы, сотруднику для жилья может быть передана находящаяся в государственной собственности квартира, жилой дом, с пристроенными к ним вспомогательными строениями и земельным участком.



При наличии решения Службы имущество, переданное для жительства, может быть передано в собственность сотрудника на основании ходатайства Службы».



Ранее статья 9 предусматривала передачу упомянутого предмета сотрудникам главы СГБ в пользование, а не во владение.





