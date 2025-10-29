Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Cострудник СГБ сможет получить в собственность жилье от государства при решении главы Службы


29.10.2025   13:31


Согласно постановлению правительства Грузии, сотрудник СГБ Грузии, которому от государства во временное пользование передана квартира, дом, подсобные постройки и земельный участок, может получить эту недвижимость в собственность на основании ходатайства Службы государственной безопасности, сообщает Tabula.

Поправка внесена в «Правила социальной защиты и материального обеспечения сотрудников СГБ Грузии» постановлением от 21 октября 2025 года, которое уже подписано премьером Грузии Ираклией Кобахидзе.

В новом постановлении статья 9 этого правила сформулирована следующим образом:

«Согласно правовому акту руководителя Службы, сотруднику для жилья может быть передана находящаяся в государственной собственности квартира, жилой дом, с пристроенными к ним вспомогательными строениями и земельным участком.

При наличии решения Службы имущество, переданное для жительства, может быть передано в собственность сотрудника на основании ходатайства Службы».

Ранее статья 9 предусматривала передачу упомянутого предмета сотрудникам главы СГБ в пользование, а не во владение.


