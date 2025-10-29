Член ЕНД: Запрет партий обязательно будет обжалован в Европейском суде

«Когда «Грузинская мечта» не смогла победить идею демократическим путём, ей пришлось провести жесткие законодательные изменения в российском стиле, где напрямую запрещают партии», — заявил Леван Бежашвили, член «Национального движения».



По его словам, «Грузинская мечта» полностью контролирует состав Конституционного суда и объективное правосудие по иску восторжествовать не сможет.



«Они не смогли уничтожить идею «Национального движения», идею патриотизма, идею успешного грузинского государства, идею европейской Грузии. Поэтому закономерно, что, не сумев победить эту идею выборами, демократическим путём, им пришлось провести жестокие законодательные изменения в российском стиле, где запрещают напрямую. Депутаты большинства подпишут иск, а мы все знаем, что Конституционный суд ничего не решает и не может установить объективное правосудие. «Грузинская мечта» даже добилась того, что полностью контролирует состав Конституционного суда, за исключением двух судей. Естественно, они доведут этот процесс до конца, это их российская задача, Иванишвили заявил об этом ещё в 2024 году, если не ошибаюсь, 29 апреля, когда они провели большой митинг. Они попытаются довести этот процесс до конца, но сам этот процесс обязательно будет обжалован в Европейском суде. Практика и аргументы Европейского суда однозначно в нашу пользу, в Европейском суде достаточно высокие стандарты в отношении ликвидации партий, поэтому этот процесс так не закончится», — заявил Бежашвили.



Для справки, согласно заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, совместный конституционный иск фракции «Грузинская мечта», политических групп «Сила народа» и «Европейские социалисты» требует признания неконституционными и запрета трёх политических партий: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия – Лело, За народ, За свободу».





