Заключение Нино Даташвили заменено на залог в размере 5000 лари


29.10.2025   14:41


Суд изменил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой Нино Даташвили на более мягкую и определил залог в размере 5000 лари.

В частности, ходатайство об изменении меры пресечения подала прокуратура, с ним согласились адвокаты и обвиняемая Нино Даташвили.

«Сегодняшнее освобождение отсюда - моё спасение. Я хочу поблагодарить врачей, но ничего не вышло, и мне нужно две операции», - сказала Нино Даташвили.

Для справки, в Тбилисском городском суде идет судебный процесс педагога Нино Даташвили. Она участвует в заседании дистанционно из-за состояния здоровья.

Для инфрмации, Нино Даташвили была задержана 20 июня за факт, произошедший в Тбилисском городском суде 9 июня. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 353 секунда Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нападение на публичного служащего при исполнении им служебных обязанностей. Предусмотренная за это мера наказания - штраф или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.


