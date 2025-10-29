В парламенте создана новая фракция «За Грузию», которую возглавит Шалва Кереселидзе

29.10.2025 14:43





Члены партии «Гахария за Грузию» создали в парламенте новую фракцию «За Грузию».



Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем пленарном заседании.



Председателем фракции является Шалва Кереселидзе.



Для справки, партия «Гахария за Грузию» объявила о своем решении войти в парламент 20 октября. Партия отметила, что неиспользование трибуны парламента и сакребуло — это не только ошибка, но и преступление перед страной и народом.



Члены партии «Гахария за Грузию» явились в законодательный орган вчера, 28 октября.





