В парламенте создана новая фракция «За Грузию», которую возглавит Шалва Кереселидзе
29.10.2025 14:43
Члены партии «Гахария за Грузию» создали в парламенте новую фракцию «За Грузию».
Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем пленарном заседании.
Председателем фракции является Шалва Кереселидзе.
Для справки, партия «Гахария за Грузию» объявила о своем решении войти в парламент 20 октября. Партия отметила, что неиспользование трибуны парламента и сакребуло — это не только ошибка, но и преступление перед страной и народом.
Члены партии «Гахария за Грузию» явились в законодательный орган вчера, 28 октября.
