В парламенте создана новая фракция «За Грузию», которую возглавит Шалва Кереселидзе


29.10.2025   14:43


Члены партии «Гахария за Грузию» создали в парламенте новую фракцию «За Грузию».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем пленарном заседании.

Председателем фракции является Шалва Кереселидзе.

Для справки, партия «Гахария за Грузию» объявила о своем решении войти в парламент 20 октября. Партия отметила, что неиспользование трибуны парламента и сакребуло — это не только ошибка, но и преступление перед страной и народом.

Члены партии «Гахария за Грузию» явились в законодательный орган вчера, 28 октября.


