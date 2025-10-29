|
Лукашенко пригласил в Минск экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе
29.10.2025 15:07
Нино Бурджанадзе, экс-председатель парламента Грузии, приняла участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 28-29 октября.
Во время обмена рукопожатиями с гостями к Буржанадзе подошел президент Беларуси Александр Лукашенко, который поблагодарил ее за то, что она «внимательно слушала».
По словам Лукашенко, он, как преподаватель в прошлом, смотрит за залом. В ответ Бурджанадзе назвала президента Беларуси «замечательным оратором».
«Я как преподаватель, лектор в давнем-давнем <прошлом> смотрю за залом», — пояснил он.
«Вы замечательный оратор. Рада здесь быть. Была бы рада с вами увидеться», — ответила Бурджанадзе.
«Приезжайте. Когда свободнее будем, мы обсудим многие вопросы», — добавил Лукашенко.
