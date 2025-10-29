Лукашенко пригласил в Минск экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе

Нино Бурджанадзе, экс-председатель парламента Грузии, приняла участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 28-29 октября.



Во время обмена рукопожатиями с гостями к Буржанадзе подошел президент Беларуси Александр Лукашенко, который поблагодарил ее за то, что она «внимательно слушала».



По словам Лукашенко, он, как преподаватель в прошлом, смотрит за залом. В ответ Бурджанадзе назвала президента Беларуси «замечательным оратором».



«Я как преподаватель, лектор в давнем-давнем <прошлом> смотрю за залом», — пояснил он.



«Вы замечательный оратор. Рада здесь быть. Была бы рада с вами увидеться», — ответила Бурджанадзе.



«Приезжайте. Когда свободнее будем, мы обсудим многие вопросы», — добавил Лукашенко.





