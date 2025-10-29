|
Гедеван Попхадзе: Голодовка стала адекватным протестом, соответствующим этой действительности
29.10.2025 16:27
«Мы требуем новых, справедливых парламентских выборов и освобождения всех политзаключённых», — заявил Гедеван Попхадзе, член «Коалиции за перемены».
Как отметил Попхадзе, в голодовке принимают участие пять человек.
«Мы требуем новых честных парламентских выборов и освобождения всех политзаключённых. Мы считаем, что это способ преодолеть политический кризис в сложившейся ситуации. Со временем общественные настроения будут только обостряться. Люди будут противостоять друг другу. Мы достигнем такой глубины сопротивления, что преодолеть его будет трудно.
Правительство перешло множество красных линий и своими драконовскими законами и попытками изолировать страну спровоцировало такой политический кризис, что сегодня практически не остаётся места для других форм протеста. Я считаю, что голодовка была адекватным протестом, соответствующим этой реальности. Мы, пятеро человек, начали голодовку вместе, двоих у нас «украли» вчера вечером, одного задержали сегодня, третьего вернули», — заявил Попхадзе.
