Гедеван Попхадзе: Голодовка стала адекватным протестом, соответствующим этой действительности

«Мы требуем новых, справедливых парламентских выборов и освобождения всех политзаключённых», — заявил Гедеван Попхадзе, член «Коалиции за перемены».



Как отметил Попхадзе, в голодовке принимают участие пять человек.



«Мы требуем новых честных парламентских выборов и освобождения всех политзаключённых. Мы считаем, что это способ преодолеть политический кризис в сложившейся ситуации. Со временем общественные настроения будут только обостряться. Люди будут противостоять друг другу. Мы достигнем такой глубины сопротивления, что преодолеть его будет трудно.



Правительство перешло множество красных линий и своими драконовскими законами и попытками изолировать страну спровоцировало такой политический кризис, что сегодня практически не остаётся места для других форм протеста. Я считаю, что голодовка была адекватным протестом, соответствующим этой реальности. Мы, пятеро человек, начали голодовку вместе, двоих у нас «украли» вчера вечером, одного задержали сегодня, третьего вернули», — заявил Попхадзе.





