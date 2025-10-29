Комитет по процедурным вопросам подтвердил подлинность подписей депутатов по конституционному иску

29.10.2025 16:43





Председатель Комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили представил на заседании проект заключения комитета о подтверждении подлинности подписей депутатов по конституционному иску.



«В соответствии с пунктом 3 статьи 204 и статьей 222 регламента парламента, комитет рассмотрел подлинность подписей депутатов парламента Грузии, касающихся конституционного иска. В результате проверки была установлена ​​подлинность подписей 88 депутатов», — заявил Давид Матикашвили.



По его словам, исходя из вышеизложенного, согласно регламенту, Парламент имеет право обратиться с конституционным иском в Конституционный суд Грузии.



Для справки, согласно заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, совместный конституционный иск фракции «Грузинская мечта», политических групп «Сила народа» и «Европейские социалисты» требует признания неконституционными и запрета трёх политических партий: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия – Лело, За народ, За свободу».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





