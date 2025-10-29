|
Общественное движение «Единая нейтральная Грузия» зарегистрируется как партия
29.10.2025 19:08
По словам Вато Шакаришвили, одного из основателей общественного движения «Единая нейтральная Грузия», «Единая нейтральная Грузия» зарегистрируется как партия. Шакаришвили заявил об этом на брифинге.
По его словам, в ближайшее время состоится учредительный съезд партии и начнётся подготовка к парламентским выборам.
«На фоне беспрецедентного давления извне, бездействия правительства в этом направлении и антигрузинской деятельности оппозиции мы решили объявить о создании политической партии. Учитывая нашу ответственность перед страной и народом, мы больше не будем надеждой правительства и безгосударственной, ведомственной оппозиции, пребывающей в плену евроиллюзий. Учредительный съезд партии состоится в ближайшее время, и мы начнём подготовку к парламентским выборам.
Провозглашение нейтрального статуса Грузии станет признанием суверенитета и экономических возможностей нашей страны с учётом её географического преимущества. Именно поэтому мы интересны миру, и мы должны использовать этот интерес не для продвижения интересов какой-либо страны или союза, а для того, чтобы показать ведущим странам мира необходимость продемонстрировать, что мир, стабильность и экономическое процветание нашей страны не только не противоречат интересам ни одной из них, но и позволяют им получить возможность удовлетворить свои собственные интересы именно в условиях существования такой Грузии.
Эффективное и разумное использование геополитического положения нашей страны для удовлетворения экономических интересов ведущих стран позволит нам заинтересовать не только страны-партнеры и Россию, но и жителей оккупированных территорий Абхазии и Цхинвальского региона в вопросе реинтеграции оккупированных территорий», — заявил Вато Шакаришвили.
