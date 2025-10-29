|
|
|
Глава МИД: все вопросы с евроинтеграцией Грузии Брюссель использует в политических целях
29.10.2025 19:12
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что со стороны Брюсселя все вопросы, связанные с евроинтеграцией, используются в политических целях и все вопросы инструментируются.
Министр не исключила, что доклад Еврокомиссии будет своего рода инструментом в этом направлении.
«Сложно сказать заранее, что будет отображено, хотя можно предположить, насколько объективным может быть этот отчет. Следует сказать, что мы в течение всего года наблюдаем и видим, что со стороны Брюсселя мало желания — объективной оценки происходящих в Грузии процессов, исходя из этого, очень сложно ожидать объективных оценок в том докладе, который будет опубликован на следующей неделе.
Что можем сказать, нам настолько не хватает объективных оценок со стороны Брюсселя, мы даже не смогли добиться, чтобы события 4 октября назвали своим именем и дали объективную оценку, чтобы Брюссель отмежевался от насилия и нападений, которые осуществляются в Грузии на демократические институты.
Исходя из этого, сложно ожидать позитивных или объективных оценок в отчете Еврокомиссии», — заявила Бочоришвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна