Глава МИД: все вопросы с евроинтеграцией Грузии Брюссель использует в политических целях

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что со стороны Брюсселя все вопросы, связанные с евроинтеграцией, используются в политических целях и все вопросы инструментируются.



Министр не исключила, что доклад Еврокомиссии будет своего рода инструментом в этом направлении.



«Сложно сказать заранее, что будет отображено, хотя можно предположить, насколько объективным может быть этот отчет. Следует сказать, что мы в течение всего года наблюдаем и видим, что со стороны Брюсселя мало желания — объективной оценки происходящих в Грузии процессов, исходя из этого, очень сложно ожидать объективных оценок в том докладе, который будет опубликован на следующей неделе.



Что можем сказать, нам настолько не хватает объективных оценок со стороны Брюсселя, мы даже не смогли добиться, чтобы события 4 октября назвали своим именем и дали объективную оценку, чтобы Брюссель отмежевался от насилия и нападений, которые осуществляются в Грузии на демократические институты.



Исходя из этого, сложно ожидать позитивных или объективных оценок в отчете Еврокомиссии», — заявила Бочоришвили.





