Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

БДИПЧ по просьбе омбудсмена Грузии опубликует в ближайшем будущем оценку последних законодательных изменений


29.10.2025   20:12


БДИПЧ в ближайшем будущем опубликует оценку последних законодательных изменений в Грузии. Об этом говорится в заявлении БДИПЧ/ОБСЕ.

В частности, согласно заявлению, по просьбе омбудсмена Грузии БДИПЧ в ближайшем будущем опубликует юридическую оценку последних законодательных изменений в Грузии, которые оказывают влияние на право на мирные собрания.

«Мы внимательно следим за развитием событий и продолжаем предлагать свою помощь в укреплении демократии и прав человека в Грузии», - говорится в заявлении БДИПЧ/ОБСЕ.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна