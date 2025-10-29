БДИПЧ по просьбе омбудсмена Грузии опубликует в ближайшем будущем оценку последних законодательных изменений

29.10.2025 20:12





БДИПЧ в ближайшем будущем опубликует оценку последних законодательных изменений в Грузии. Об этом говорится в заявлении БДИПЧ/ОБСЕ.



В частности, согласно заявлению, по просьбе омбудсмена Грузии БДИПЧ в ближайшем будущем опубликует юридическую оценку последних законодательных изменений в Грузии, которые оказывают влияние на право на мирные собрания.



«Мы внимательно следим за развитием событий и продолжаем предлагать свою помощь в укреплении демократии и прав человека в Грузии», - говорится в заявлении БДИПЧ/ОБСЕ.





