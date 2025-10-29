|
Вице-президент Европарламента на ПА Евронест потребовал освобождения «политзаключенных» Грузии
29.10.2025 22:58
Вице-президент Европарламента Юнус Омаржи рассказал на ПА Евронест о ситуации в Грузии и потребовал немедленного освобождения «политических заключенных».
Юнус Омаржи заявил, что выступает против преследования мирных демонстрантов, активистов гражданского общества, политических деятелей и независимых СМИ. Еврочиновник потребовал «немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных» и призвал власти Грузии отменить законы, ограничивающие свободу собраний и СМИ.
На ПА Евронест выступил спецпредставитель верховного представителя ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии Одрос Перкаускене, который акцентировал внимание на вопросе запрета оппозиционных партий и назвал этот шаг «Грузинской мечты» прямым посягательством на принципы демократического плюрализма.
«В Грузии у нас менее оптимистичная картина: откат демократии привел к приостановке процесса евроинтеграции страны. Объявленная «Грузинской мечтой» инициатива — подать иск в Конституционный суд против нескольких оппозиционных партий — является прямым посягательством на принцип демократического плюрализма, что вызывает серьезную озабоченность», — заявил представитель Кайи Каллас.
