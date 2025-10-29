|
Мерквиладзе освобожден от должности главы отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарии в России
29.10.2025 23:12
Мамука Мерквиладзе освобожден от должности главы отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарии в России.
Его обязанности временно исполняет бывшая журналистка Софо Мосидзе, ранее занимавшая должность старшего советника посольства Грузии в Беларуси.
Информацию о кадровых перестановках изначально распространил оппозиционный телеканал Pirveli. Эту информацию телекомпании подтвердили в отделе интересов Грузии посольства Швейцарии в России, однако МИД пока не прокомментировал ситуацию.
По данным телеканала, Мамука Мерквиладзе связан с попавшим в опалу бывшим главой СГБ Григолом Лилуашвили.
* В условиях разрыва дипотношений, с 2008 года посольства Грузии в России, и Россия в Грузии прекратили работу. Вместо них, при посольствах Швейцарии как посредника, были созданы и функционируют "отделы интересов". В том числе они оказывают консульские услуги.
