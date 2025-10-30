Кобахидзе считает, что запрет самой активной части оппозиции установит в стране полноценную демократию

«При условиях радикализма ни в одной стране не может сформироваться здоровая демократическая система, следовательно, завершение радикализма станет началом процесса, связанного с формированием в стране подлинной, здоровой и полноценной демократической системы, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире передачи «Имеди LIVE».



Ираклий Кобахидзе отметил, что правящая команда действует именно с этой ответственностью.



Премьер-министр ответил на вопрос, касающийся конституционного иска, и заявил, что этот процесс станет началом формирования демократической системы.



«На протяжении всех этих лет мы не смогли создать в Грузии полноценную, здоровую демократическую систему именно из-за того радикализма, который разжигают определённые политические силы. Это те политические силы, которые действуют по указке внешних сил. У них нет собственной повестки дня, они не работают с грузинским народом. Единственные, с кем они работают, – это их руководители за пределами страны, и в конечном итоге их основная задача – разжигать радикализм в стране. В условиях радикализма ни в одной стране не может состояться здоровая демократическая система, следовательно, завершение радикализма станет началом процесса, связанного с формированием в стране настоящей, здоровой, полноценной демократической системы. Именно с этой ответственностью мы действуем – это не наш субъективный интерес», – отметил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, что власти Грузии готовят конституционный иск о запрете основных оппозиционных политических партий: "Единого национального движения", партии "Новые" и "Лело". Что касается остальных, как заявили представители правящей партии, то они не могут конкурировать с "Грузинской мечтой", не набирают более 5% на выборах, а посему запрещать их не станут.







