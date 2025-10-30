Председателем Тбилисского городского собрания вновь избран Зураб Абашидзе

30.10.2025 11:39





Председателем Тбилисского городского собрания (Сакребуло) вновь избран Зураб Абашидзе. Его кандидатуру на первом заседании вновь избранного собрания поддержало большинство депутатов.



Напомним, что первое заседание Тбилисского Сакребуло 8-го созыва проходит в эти минуты. Заседание открыл председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.



В Тбилисском городском собрании прошлого, 7-го созыва Зураб Абашидзе занимал должность заместителя председателя, однако после того, как председатель Сакребуло Георгий Ткемаладзе был назначен на должность вице-мэра грузинской столицы, он был избран на должность председателя Тбилисского городского собрания.



В 2017-2021гг. Зураб Абашидзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Казахстане, в 2012-2016 гг. депутатом и заместителем спикера парламента Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





