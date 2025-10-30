|
Председателем Тбилисского городского собрания вновь избран Зураб Абашидзе
30.10.2025 11:39
Председателем Тбилисского городского собрания (Сакребуло) вновь избран Зураб Абашидзе. Его кандидатуру на первом заседании вновь избранного собрания поддержало большинство депутатов.
Напомним, что первое заседание Тбилисского Сакребуло 8-го созыва проходит в эти минуты. Заседание открыл председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
В Тбилисском городском собрании прошлого, 7-го созыва Зураб Абашидзе занимал должность заместителя председателя, однако после того, как председатель Сакребуло Георгий Ткемаладзе был назначен на должность вице-мэра грузинской столицы, он был избран на должность председателя Тбилисского городского собрания.
В 2017-2021гг. Зураб Абашидзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Казахстане, в 2012-2016 гг. депутатом и заместителем спикера парламента Грузии.
