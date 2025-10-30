Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Председателем Тбилисского городского собрания вновь избран Зураб Абашидзе


30.10.2025   11:39


Председателем Тбилисского городского собрания (Сакребуло) вновь избран Зураб Абашидзе. Его кандидатуру на первом заседании вновь избранного собрания поддержало большинство депутатов.

Напомним, что первое заседание Тбилисского Сакребуло 8-го созыва проходит в эти минуты. Заседание открыл председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

В Тбилисском городском собрании прошлого, 7-го созыва Зураб Абашидзе занимал должность заместителя председателя, однако после того, как председатель Сакребуло Георгий Ткемаладзе был назначен на должность вице-мэра грузинской столицы, он был избран на должность председателя Тбилисского городского собрания.

В 2017-2021гг. Зураб Абашидзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Казахстане, в 2012-2016 гг. депутатом и заместителем спикера парламента Грузии.


