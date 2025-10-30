|
«Сильная Грузия – Лело» требует создания следственных комиссий по изучение коррупции во всех муниципалитетах
30.10.2025 11:41
Коалиция «Сильная Грузия – Лело» заявляет, что их представители в органах местного самоуправления будут защитниками интересов народа и выразителями потребностей населения.
Как отмечается в информации, распространённой пресс-службой партии «Лело», сегодня в 57 Сакребуло Грузии местные лидеры коалиции «Сильная Грузия – Лело» одновременно требуют создания следственных комиссий, которые изучат факты коррупции в каждом муниципалитете.
«"Грузинская мечта" продолжает лишь имитацию борьбы с коррупцией. Наша цель – выявить, разоблачить и победить коррупцию на самом деле. Именно поэтому сегодня, в 57 муниципальных собраниях Грузии, местные лидеры коалиции "Сильная Грузия – Лело" одновременно требуют создания временных рабочих групп, то есть следственных комиссий, которые изучат факты коррупции в каждом муниципалитете, поскольку это единственный правильный способ борьбы с коррупцией на местах – на уровне городов и деревень. Позиция коалиции "Сильная Грузия – Лело" заключается в том, что каждый, кто воровал из бюджета, должен понести ответственность.
Каждый украденный тетри — это лишённые граждане лучшего здравоохранения, образования, безопасности и развитой инфраструктуры. Именно поэтому с первого дня в муниципальных собраниях мы начинаем борьбу против "Мечты" с этой темы. Далее мы всем вместе будем противостоять и разоблачать порочные стороны, присущие "Мечте". В городах и сёлах — в муниципальных собраниях — наши представители будут защитниками интересов народа и выразителями потребностей населения.
"Грузинская мечта" — это самая коррумпированная власть в истории Грузии, которая грабит граждан на всех уровнях. Одним из ключевых компонентов этой системы является укоренившаяся в муниципалитетах коррупция. Именно поэтому сегодня в 57 муниципальных собраниях Грузии мы требуем создания следственных комиссий, которые изучат факты коррупционных преступлений, совершённых местными чиновниками за последние восемь лет», — заявляют в коалиции «Сильная Грузия – Лело».
