Папуашвили: Правительство Германии потратило рекордную сумму на «НПО» в Грузии

30.10.2025 13:08









«Правительство Германии в прошлом году потратило в Грузии рекордное количество денег на неправительственные организации (НПО) и скрывает это от грузинского народа, властей, парламента Германии и немецкого общества — это поразительно, поразительно низкий стандарт и непрозрачность, которые мы увидели в этом письме», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, из Германии финансировалась часть НПО, которые стремились устроить революцию и свержение власти в Грузии.



«Удивителен тот ответ, который мы увидели со стороны немецкого правительства в адрес парламента Германии. Представьте, если бы такое произошло у нас — оппозиция задала бы вопрос правительству, а правительство ответило бы, что владеет информацией, но скрывает её. Я представляю, какой бы шум подняла оппозиция, иностранно финансируемые НПО и некоторые зарубежные послы. Они бы заявили, что это нарушение принципов прозрачности и подотчётности.



Мы увидели, что немецкое правительство скрыло информацию от одного из членов собственного представительного органа — депутата партии, которая сегодня пользуется наибольшей поддержкой в Германии. Поэтому, когда они говорят о прозрачности и подотчётности, подразумевают только других, а себя этими обязательствами, по-видимому, не обременяют. Это абсолютно неслыханно и возмутительно — когда правительство скрывает информацию от органа, который его контролирует.



В качестве причины назвали якобы «преследование НПО» в Грузии и желание их защитить. Это абсолютный абсурд, лишь предлог, чтобы скрыть реальную информацию. Частично эти данные видны в бюджетах: в предвыборном 2024 году из немецкого бюджета на грузинские НПО была выделена рекордная сумма. А что делали эти грузинские НПО во время выборов, все видели: прямое участие в избирательной кампании, фальсификации и попытка революции и свержения власти после выборов — штурм парламента», — заявил Папуашвили.



По словам председателя парламента, манипуляцией является утверждение, будто правительство Германии не раскрывает информацию своим контролёрам из-за «взаимного доверия».



«Именно на такие НПО правительство Германии в прошлом году потратило рекордное количество средств. Также утверждается, что информацию не раскрывают своим контролёрам из-за «отношений, основанных на доверии» — это манипуляция. В политике международной помощи Германии действительно существует термин «взаимное доверие», но он касается прежде всего отношений между правительством Германии и правительством Грузии.



Политика правительства Германии всегда основывалась на межправительственных соглашениях и согласованных с партнёром действиях. А теперь выясняется, что немецкое правительство скрывает информацию даже от собственных депутатов, не говоря уже о грузинском народе. Это подтверждает, насколько важен закон о прозрачности, потому что мы видим проявления недобросовестного донорства — и это один из примеров. Когда правительство Германии в прошлом году потратило рекордную сумму на НПО в Грузии и скрывает это от грузинского народа, властей, парламента Германии и немецкого общества, — поразителен тот низкий стандарт и уровень непрозрачности, который проявился в этом письме», — заявил Папуашвили.



Накануне распространилась информация о том, что правительство Германии подтвердило финансирование неправительственных организаций в Грузии, однако не назвало конкретные организации. С вопросами о финансировании НПО и об участии в этом процессе немецкого посольства и посла Петера Фишера к правительству Германии обратилась партия «Альтернатива для Германии» (AfD).







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





