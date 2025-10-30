Папуашвили: «Одно я» Брюсселя хвалит грузинскую власть за соблюдение санкций, в то время как «другое я» финансирует дезинформацию

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что, с одной стороны, из Брюсселя звучат похвалы в адрес грузинских властей за соблюдение санкций, а с другой — Брюссель финансирует распространение дезинформации против Грузии.



По словам Папуашвили, это свидетельствует о «биполярном расстройстве» в Брюсселе.



«В Брюсселе, похоже, есть "второе я", и мы имеем дело с биполярностью. Представитель Евросоюза по вопросам санкций уже неоднократно хвалил действия грузинских властей. Вы знаете, что Грузия, как страна, граничащая с Россией, в целом находится в зоне риска — кто-то может попытаться использовать её территорию для обхода санкций. Однако правительство Грузии разработало настолько эффективный механизм контроля, что мы не только не слышали упрёков с их стороны, но, напротив, неоднократно получали похвалы. Теперь пришло и официальное письмо. Это одна сторона — "одно я" Брюсселя.



С одной стороны, нас хвалят, а с другой — "второе я" выдаёт гранты НПО "Международная прозрачность", которая занимается тем, что обвиняет Грузию в содействии обходу санкций. И за это платит Евросоюз. Брюссель финансирует распространение этой дезинформации. Поэтому нам интересно, что происходит. Брюссель должен определиться, какое "я" говорит от его имени. Если Грузия действительно заслуживает похвалы за соблюдение санкций, то почему Брюссель финансирует дезинформацию? Брюссель напрямую финансирует дезинформационные кампании против Грузии со стороны таких организаций, как "Международная прозрачность", "Фактчек", ISFED и других. Так что это показывает не просто двойные стандарты, а именно биполярное расстройство в Брюсселе», — заявил Шалва Папуашвили.



Правительство Грузии получило официальное письмо от специального представителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О’Салливана, в котором он благодарит грузинские власти «за проявленную на высшем уровне приверженность и уже предпринятые шаги, направленные на то, чтобы не допустить обхода санкций, введённых Евросоюзом против России».







