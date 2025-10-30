Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили встретился с председателем Мажилиса Республики Казахстан


30.10.2025   13:54


Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Мажилиса Республики Казахстан Ерланом Кошановым.

На встрече стороны обсудили дружественные связи и плодотворное сотрудничество между Грузией и Казахстаном.

Было отмечено, что Грузия и Казахстан являются стабильными торговыми партнерами, а двусторонний товарооборот в последнее время стремительно растёт.

На встрече президент Грузии акцентировал внимание на углублении двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Вместе с тем, Михаил Кавелашвили поблагодарил Председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан за неизменную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.


