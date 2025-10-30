|
|
|
Кавелашвили встретился с председателем Мажилиса Республики Казахстан
30.10.2025 13:54
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Мажилиса Республики Казахстан Ерланом Кошановым.
На встрече стороны обсудили дружественные связи и плодотворное сотрудничество между Грузией и Казахстаном.
Было отмечено, что Грузия и Казахстан являются стабильными торговыми партнерами, а двусторонний товарооборот в последнее время стремительно растёт.
На встрече президент Грузии акцентировал внимание на углублении двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
Вместе с тем, Михаил Кавелашвили поблагодарил Председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан за неизменную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна