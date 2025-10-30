Кавелашвили встретился с председателем Мажилиса Республики Казахстан

30.10.2025 13:54





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Мажилиса Республики Казахстан Ерланом Кошановым.



На встрече стороны обсудили дружественные связи и плодотворное сотрудничество между Грузией и Казахстаном.



Было отмечено, что Грузия и Казахстан являются стабильными торговыми партнерами, а двусторонний товарооборот в последнее время стремительно растёт.



На встрече президент Грузии акцентировал внимание на углублении двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.



Вместе с тем, Михаил Кавелашвили поблагодарил Председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан за неизменную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





