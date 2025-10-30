Председатель ЕНД выступила на Евронест

Для меня большая честь представлять свою страну, грузинский народ, который отважно борется за европейский флаг и за те ценности, на которых был основан европейский проект – Проект мира и благополучия – Один из коллег спросил меня, почему не присутствует делегация "Грузинской мечты"? Так как они не хотят слышать правду, - заявила в своем выступлении на Евронест председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, в то время, как Армения и Азербайджан предприняли исторический шаг и открыли беспрецедентные возможности в регионе Южного Кавказа для установления прочного мира и благополучия своих граждан, Грузия становится автократическим тупиком и стратегической опорой экономического и политического влияния противников Европы.



В то время, как Молдова своими парламентскими выборами показала, что Европа способна одержать победу над Россией, а Украины ежедневно показывает, что за Европу, действительно, стоит сражаться, Грузия – в одно время передовая страны в ассоциируемом трио – стала однопартийной диктатурой, уходит с пути европейской интеграции и движется в лапы Путина.



В то время, как Европа думает об утверждении связей между регионами, мы должны признать тот факт, что экономическая интеграция невозможна, когда режим, уже не представляющий стремления своего народа, систематически и силовыми путями рушит общественную структуру, когда семьи отдаляются друг от друга и вовлечены в террор путем массовых арестов и запугивания.



Сегодня в Грузии, в свое время известной реформами и демократической трансформацией, больше политзаключенных на душу насилия, чем в самой путинской России.



Большинство политиков в тюрьмах;



Самые большие оппозиционные партии запрещаются путем имитации конституционного процесса;



Мирных демонстрантов сажают в тюрьмы только за ношение европейского флага;



Драконовские законы и массовый террор, фактически, превратили деятельность гражданского общества в незаконную;



Журналисты стали мишенями;



А сейчас в новой волне репрессий режим взял на мушку высшие образовательные учреждения с целью контроля над академическими кругами, подавления критических голосов и инакомыслия.



Но свободолюбивые грузины не остановятся! Мы не сдадимся! И будем бороться пока не поздно!



Это слова Мзии Амаглобели – истинного символа борьбы грузинского народа за европейскую интеграцию, арестованной режимом независимой журналистки.



Со стороны стран Евросоюза также необходимы действия:



Международные финансовые институты должны прекратить вливать деньги налогоплательщиков в коррумпированные карманы правителя-автократа и его пособников;



Остановить безвизовое сообщение для Иванишвили и его приближенных;



Направить на режим, а не на граждан, санкции, и сделать это немдленно.



Бездействие Европы по отношению к Грузии означают поддержку этого в Украине, Молдове и здесь, в Армении, где наши дорогие хозяева предприняли исторические шаги на пути к демократии.



Действие – это не только моральный, но и прагматичный императив для безопасности и благополучия наших граждан.



Вместе мы сильнее, и сегодняшняя важная сессия этому подтверждение", - отметила Бокучава.





