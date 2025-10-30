|
TI-Georgia: В течение 5 лет зафиксировано 250 случаев элитарной коррупции
30.10.2025 15:06
В течение 5 лет зафиксировано 250 случаев элитарной коррупции, в которых фигурирует 221 высокопоставленное должностное лицо, среди которых 38 министров или замов, 40 депутатов, 17 судей и 67 муниципальных высокопоставленных чиновников – причины, вызывающие элитарную коррупцию не изменились – государство и сегодня похищено,- об этом говорится в заявлении НПО "Международная прозрачность - Грузия".
По информации НПО, "в укрывательство коррупции уже годы вовлечены следственные ведомства, прокуроры, судьи, сотрудники Службы госбезопасности и Антикоррупционного бюро".
В организации также отмечают, что процесс устранения политических конкурентов внутри команды "Грузинская мечта" выдает за борьбу с коррупцией".
"В последний период прокуратура и СГБ "Грузинской мечты" заговорили о коррупции бывших высокопоставленных чиновников, и почти ежедневно предоставляют обществу информацию о фактах сокрытия имущества стоимостью миллионы долларов США, незаконного обогащения, легализации незаконных доходов и подобных фактах со стороны бывшего премьер-министра, бывшего главы СГБ, бывшего министра обороны и связанных с ними лиц.
В течение многих лет, когда "Международная прозрачность - Грузия" и представители медии по журналистским расследованиям били тревогу, говоря об элитарной коррупции, "Грузинская мечта" называла это ложью и говорила, что коррупция в нашей стране побеждена.
Сейчас же они сами подтверждают, что многие годы страна управлялась по клептократическому принципу, и высшие представители правительства были вовлечены в масштабные коррупционные схемы – воровали у грузинской армии, учеников и каждого гражданина Грузии миллионы бюджетных средств.
Остается фактом, что причины, вызывающие элитарную коррупцию, не изменились – государство и сегодня похищено.
В укрывательство коррупции уже годы вовлечены следственные ведомства, прокуроры, судьи, сотрудники Службы госбезопасности и Антикоррупционного бюро. А сейчас процесс устранения политических конкурентов внутри команды "Грузинская мечта" выдает за борьбу с коррупцией.
В действительности, элитарная коррупция была намного масштабнее, и таковой остается",- говорится в заявлении.
