GYLA: Антикоррупционное бюро скрывает материалы мониторинга

Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) Нона Курдованидзе сообщает, что Антикоррупционное бюро, которое должно быть примером прозрачности, скрывает от них материалы мониторинга, начатого в отношении их же организации.



По ее же информации, бюро начало процесс мониторинга в отношении как минимум 80 организаций.



Как отмечает Курдованидзе, к бюро обращались с многочисленными просьбами, однако оно "даже не делает вид", что поделится с организациями материалами начатого производства:



"Начатый Антикоррупционным бюро процесс т.н. мониторинга против организаций гражданского общества - это не только интенсивный процесс нарушения свободы объединений и других сопутствующих прав, это также наглядно показывает, как государственные ресурсы тратятся совершенно бесцельно.



Бюро начало процесс мониторинга как минимум в отношении 80 организаций. Оно проверяет, не заключили ли они после 16 апреля новых грантовых соглашений с иностранными донорами без согласования с правительством, а также не вносили ли изменения в контракты, подписанные до 16 апреля.



Бюро прекрасно знает, что никаких нарушений здесь не обнаружит, но всё равно продолжает тратить ресурсы. Более чем половина этих организаций не только не подписывали новых соглашений — у них уже нет и старых, заключённых ранее. Из-за репрессивной среды они продолжают лишь волонтёрскую деятельность.



Всё это известно бюро, однако оно продолжает процесс мониторинга: направляет организациям письма, затем обращается в суд, требует от суда обязать организации предоставить документацию. Суд в «конвейерном» режиме удовлетворяет все запросы бюро, обязывая организации предоставить несуществующие документы. Эти же требования направляются коммерческим банкам и налоговой службе, что тоже расходует их ресурсы — и так продолжается бесконечно.



И наконец, Антикоррупционное бюро, которое само должно быть примером прозрачности, скрывает материалы начатого в отношении наших организаций мониторинга. Несмотря на многочисленные запросы, оно даже не признаёт, что обязано поделиться с нами этими материалами".





