Ника Гварамия: мы запретим тех, кто запрещает нас, политически и профессионально

30.10.2025 15:39





Находящийся в заключении лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия комментирует иск «Грузинской мечты» о запрете части оппозиционных партий. В социальной сети Facebook он пишет:



«Мы запретим тех, кто запрещает нас. Конечно, запретим их политически и профессионально. Что касается запрета партий, скажу три вещи (в дополнение к вышесказанному): я определённо намерен включиться в процесс и поехать из тюрьмы в Батуми, чтобы представлять партию и себя в Конституционном суде. Меня планируют запретить во всех профессиях, которые я вижу (журналист, политик, юрист), и я использую свою конституциональность в чём-нибудь, прежде чем запретят и меня, я повеселюсь…



Хочу отдельно и особо отметить те партии, которые пока не «запрещены». Всё просто: они намерены быстро пересмотреть дело, и для тех, кто не видит разницы между 3 ответчиками и 10 ответчиками, хочу сказать, что у каждого ответчика есть свои представители, специалисты, обстоятельства, подлежащие изучению, и весь оставшийся набор процессуальных прав и процедур. По этой причине отдельные лица не включены в иск, они также были бы отдельными ответчиками, каждый со своим полным набором процессуальных действий. Таким образом, они никого не предупреждали, никого не избегали и ни с кем не примирялись. Эти заговоры на эту и другие темы абсурдны, бессмысленны и вредны. Короче говоря, речь идёт о быстром решении вопроса, и они прошли процедуру запрета избирательных субъектов, преодолевших барьер, и «продлят» запрет других в любое время в течение 14 дней…



На самом деле запрещены не партии, а выборы. Кто бы ни остался, что бы ни было создано, без трёх самых рейтинговых мейнстримных субъектов (будь то два или один) выборы не соответствуют стандарту свободных выборов с точки зрения конкурентности. Соответственно, теоретический шанс на легитимность их результатов просто отсутствует. Конкурентность – первый фильтр легитимности выборов, все остальные, включая различные формы фальсификаций, проверяются лишь после этого. Если не пройден первый фильтр, остальное не имеет смысла – легитимность нулевая», — пишет Гварамия.



Источник: SOVA

