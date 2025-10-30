|
|
|
Омбудсмен: подчеркиваю важность обеспечения безопасной и благоприятной среды для детей
30.10.2025 15:48
«Народный защитник подчеркивает важность обеспечения безопасной и благоприятной среды для детей при реализации ими свободы выражения мнений» – говорится в заявлении Народного защитника. Омбудсмен реагирует на акцию протеста учащихся школы № 10 и их родителей, состоявшуюся 29 октября на улице Цотне Дадиани в Тбилиси.
«Народный защитник реагирует на инцидент, произошедший 29 октября 2025 года во время мирной акции протеста учащихся школы № 10 и их родителей на улице Цотне Дадиани в Тбилиси, когда из-за грубого нарушения правил дорожного движения была создана умышленная, реальная угроза для участников акции.
Народный защитник подчеркивает важность обеспечения безопасной и благоприятной среды для детей при реализации ими права на свободу выражения мнений. Кроме того, необходимо оперативно установить личность водителя транспортного средства, подвергшего участников акции опасности, и привлечь его к ответственности. Представитель Народного защитника уже обратился в правоохранительные органы по данному вопросу. Аппарат Народного защитника изучит вопрос обеспечения безопасности детей при реализации ими права на свободу выражения мнений и собраний», — говорится в заявлении Народного защитника.
Напомним, 29 октября на улице Цотне Дадиани прошла акция протеста. Школьники и родители, перекрыв улицу, требовали выделения помещения под школу и строительства новой.
В социальных сетях было распространено видео, на котором видно, как некий автомобиль въехал на территорию и «дрифтовал», где стояли участники акции.
МВД возбудило дело по факту инцидент, по статьям 123 и 125 Административного кодекса Грузии.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна