Омбудсмен: подчеркиваю важность обеспечения безопасной и благоприятной среды для детей

30.10.2025 15:48





«Народный защитник подчеркивает важность обеспечения безопасной и благоприятной среды для детей при реализации ими свободы выражения мнений» – говорится в заявлении Народного защитника. Омбудсмен реагирует на акцию протеста учащихся школы № 10 и их родителей, состоявшуюся 29 октября на улице Цотне Дадиани в Тбилиси.



«Народный защитник реагирует на инцидент, произошедший 29 октября 2025 года во время мирной акции протеста учащихся школы № 10 и их родителей на улице Цотне Дадиани в Тбилиси, когда из-за грубого нарушения правил дорожного движения была создана умышленная, реальная угроза для участников акции.



Народный защитник подчеркивает важность обеспечения безопасной и благоприятной среды для детей при реализации ими права на свободу выражения мнений. Кроме того, необходимо оперативно установить личность водителя транспортного средства, подвергшего участников акции опасности, и привлечь его к ответственности. Представитель Народного защитника уже обратился в правоохранительные органы по данному вопросу. Аппарат Народного защитника изучит вопрос обеспечения безопасности детей при реализации ими права на свободу выражения мнений и собраний», — говорится в заявлении Народного защитника.



Напомним, 29 октября на улице Цотне Дадиани прошла акция протеста. Школьники и родители, перекрыв улицу, требовали выделения помещения под школу и строительства новой.



В социальных сетях было распространено видео, на котором видно, как некий автомобиль въехал на территорию и «дрифтовал», где стояли участники акции.



МВД возбудило дело по факту инцидент, по статьям 123 и 125 Административного кодекса Грузии.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





