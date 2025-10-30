Бакарадзе: «Грузинская мечта» начала формальное узаконивание коррупции

««Грузинская мечта», которая хвастается борьбой с коррупцией, уже начала формальное узаконивание коррупции», — заявила член партии «Гахария — За Грузию» Кетеван Бакарадзе.



По словам Бакарадзе, «сегодня «Грузинская мечта» борется не с коррупцией, а за коррупцию, и уже легализованная коррупция является этому наглядным подтверждением».



«В постановление правительства Грузии «О порядке социальной защиты и материального обеспечения сотрудников Службы государственной безопасности Грузии» кабинет Кобахидзе внес изменения, согласно которым, сотрудники Службы государственной безопасности, включая сотрудников со специальными или воинскими званиями, а также внештатные и вспомогательные сотрудники, могут получать в собственность, а не во временное пользование, государственные квартиры, дома, вспомогательные постройки и прилегающие земельные участки на основании ходатайства службы. Цель постановления должна заключаться в поддержке сотрудников на период исполнения их полномочий, однако передача в собственность имущества государства после увольнения с должности не может быть оправдана служебной целью и теряет мотивирующее обоснование».



Бакарадзе подчеркнула, что постановление было принято в условиях, когда 35 000 семей вынужденных переселенцев уже три десятилетия ждут жилья. Эти семьи получают от государства лишь пособие в размере 45 лари.



«Постановление приняли в условиях, когда недавно опубликованные государственные баллы для переселенцев фактически оставляют людей без жилья. Эти баллы не отражают тяжесть потери дома и жизни людей, переживших войну. Я сама из Абхазии и много лет работала с беженцами, постоянно контактировала с этими семьями и точно знаю их повседневную жизнь, проблемы и неосуществимую мечту — иметь крышу над головой, где они не будут жить в страхе выселения.



Постановление приняли в условиях, когда несколько месяцев назад один переселенец прибегнул к крайней форме протеста и поджёг себя перед министерством; в условиях, когда несколько недель назад с улицы Твалчрелидзе были выселены десятки семей — многодетные и социально уязвимые семьи, переселенцы, люди с инвалидностью остались без жилья», — заявила Кетеван Бакарадзе.







