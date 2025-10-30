Марта Кос: ЕС извлек уроки из ошибок, допущенных в отношениях с Великобританией и Грузией

30.10.2025 17:53





«ЕС обязан помочь странам-кандидатам оставаться на европейском пути», — заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.



По её словам, ЕС извлек уроки из ошибок, допущенных в отношениях с Великобританией и Грузией, и теперь готов действовать «более настойчиво и твёрдо», в том числе инвестируя в страны-кандидаты для борьбы с ложными нарративами.



Марта Косс отметила, что 2025 год станет поворотным моментом в подходе Европейской комиссии к политике расширения.



«Мы впервые выделили ресурсы, как человеческие, так и финансовые, на предотвращение злонамеренного вмешательства из-за рубежа. Это включало в себя первое использование Группы быстрого гибридного реагирования ЕС», — заявила Кос.



По ее словам, в результате выгоду получила Молдова, президент которой Майя Санду предупредила общественность перед парламентскими выборами, что Россия тратит «сотни миллионов евро» на проигрыш проевропейских сил. Она отметила, что что для противодействия вмешательству была развернута Группа быстрого гибридного реагирования ЕС, и партия Санду одержала убедительную победу.



«Мы были лучше», — сказал еврокомиссар.



По словам Кос, это свидетельствует о том, что ЕС наконец-то начинает учиться на своих ошибках.



«Когда Великобритания решила провести референдум, позиция ЕС была такой: это их внутреннее дело, мы не будем вмешиваться. Мы даже не сказали: «Пожалуйста, оставайтесь с нами». Как и в случае с Грузией, мы уже знали, что вмешательство России было значительным, но мы не оказали помощи», — заявил еврокомиссар.



Кроме того, по словам Кос, это свидетельствует о том, что ЕС наконец-то начинает вести реальную борьбу с Россией в вопросе дезинформации.



«Мы хорошо изучили их российские нарративы, перевернули их и теперь используем для поддержки Европы. На мой взгляд, в плане стратегической коммуникации нам необходимо быть более настойчивыми и твёрдыми, чтобы отстаивать наше предложение и лучше понимать внутреннюю динамику стран-кандидатов. Знаете, когда страна получает статус кандидата, мы также обязаны ей помочь», — заявила Кос.



Для справки, на следующей неделе комиссар ЕС по вопросам расширения представит ежегодный доклад Европейской комиссии о прогрессе, достигнутом странами-кандидатами в процессе вступления. В связи с этим Кос отметила, что «2025 год был действительно хорошим годом для расширения» и что «был достигнут больший прогресс, чем за последние 15 лет», хотя, по ее словам, «предстоящий путь будет трудным».



«В следующем, 2026 году, ставки будут выше, и возникнет один главный вопрос: сможем ли мы, как Европейский союз, добиться результата?» — заявила Кос.





