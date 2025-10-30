Евродепутат: запрет оппозиционных партий обязательно вызовет ответную реакцию со стороны ЕС

«Запрет оппозиционных партий обязательно вызовет ответную реакцию со стороны Европейского союза, включая возможную приостановку безвизового», заявила в интервью телекомпании Pirveli депутат Европарламента Раса Юкнявичене.



«Когда мы говорим о «Грузинской мечте», слово демократия вообще теряет смысл. Речь идёт о попытке через Конституционный суд ликвидировать три оппозиционные партии. Все шокированы, особенно те, кто не следит за событиями ежедневно. Это крайне печально — ситуация стремительно ухудшается.



Мы видим Армению, которая идёт совершенно иным путём, стремится сблизиться с Европейским союзом и реформирует свою политику. Грузия же всё больше становится похожа на Беларусь и всё ближе к «русскому миру». Это приведёт к трагическим последствиям для страны.



Это одна из причин, почему Грузия стала заложницей Бидзины Иванишвили – демократия для него величайший враг. Он никогда не хотел вступления Грузии в ЕС, потому что понимал: это будет конец его власти. «Грузинская мечта» манипулировала проевропейскими чувствами грузинского народа, но теперь маски сорваны, и ситуация стала очевидной.



Россия, Беларусь и все авторитарные государства запрещают оппозицию. Это решение станет ещё одним основанием для Еврокомиссии пересмотреть безвизовый режим для тех, кто несёт ответственность. Очень скоро они больше не смогут наслаждаться Парижем или курортами Средиземноморья. Последствия будут самыми реальными», — заявила Раса Юкнявичене.



30 октября «Грузинская мечта» внесла в Конституционный суд в Батуми иск с требованием запрета трёх оппозиционных партий: «Национальное движение»; «Сильная Грузия – Лело»; «Коалиция за перемены».



