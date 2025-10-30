Кобахидзе обсудил концепцию реформы системы образования с ректорами государственных вузов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил концепцию реформы системы образования с ректорами государственных вузов.



По данным правительства Грузии, Ираклий Кобахидзе подробно рассказал о направлениях концепции, направленной на качественное повышение качества высшего образования.



«В ходе беседы обсуждались, в частности, распределение факультетов в университетах, необходимость развития региональных университетов и децентрализация системы образования.



Глава правительства подчеркнул важность учёта мнений ректоров и профессорско-преподавательского состава для полноценной реализации реформы и отметил, что подобные встречи будут продолжены.



По итогам обсуждений концепция реформы образования примет окончательный вид и будет утверждена правительством.



Встреча премьер-министра с ректорами университетов прошла в формате вопросов и ответов. Ректоры получили от главы правительства ответы на интересующие их вопросы», — говорится в информации правительства Грузии.





