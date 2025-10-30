Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе обсудил концепцию реформы системы образования с ректорами государственных вузов


30.10.2025   20:28


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил концепцию реформы системы образования с ректорами государственных вузов.

По данным правительства Грузии, Ираклий Кобахидзе подробно рассказал о направлениях концепции, направленной на качественное повышение качества высшего образования.

«В ходе беседы обсуждались, в частности, распределение факультетов в университетах, необходимость развития региональных университетов и децентрализация системы образования.

Глава правительства подчеркнул важность учёта мнений ректоров и профессорско-преподавательского состава для полноценной реализации реформы и отметил, что подобные встречи будут продолжены.

По итогам обсуждений концепция реформы образования примет окончательный вид и будет утверждена правительством.

Встреча премьер-министра с ректорами университетов прошла в формате вопросов и ответов. Ректоры получили от главы правительства ответы на интересующие их вопросы», — говорится в информации правительства Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна