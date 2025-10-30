|
Кобахидзе обсудил концепцию реформы системы образования с ректорами государственных вузов
30.10.2025 20:28
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил концепцию реформы системы образования с ректорами государственных вузов.
По данным правительства Грузии, Ираклий Кобахидзе подробно рассказал о направлениях концепции, направленной на качественное повышение качества высшего образования.
«В ходе беседы обсуждались, в частности, распределение факультетов в университетах, необходимость развития региональных университетов и децентрализация системы образования.
Глава правительства подчеркнул важность учёта мнений ректоров и профессорско-преподавательского состава для полноценной реализации реформы и отметил, что подобные встречи будут продолжены.
По итогам обсуждений концепция реформы образования примет окончательный вид и будет утверждена правительством.
Встреча премьер-министра с ректорами университетов прошла в формате вопросов и ответов. Ректоры получили от главы правительства ответы на интересующие их вопросы», — говорится в информации правительства Грузии.
