Премьер КНР пригласил Кобахидзе на церемонию открытия Китайской международной выставки импорта


30.10.2025   20:33


«От имени правительства Китая искренне приглашаю вас на церемонию открытия восьмой международной выставки и уверен, что она значительно углубит и обогатит двустороннее сотрудничество в различных областях», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цянь в письме, направленном премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

Выставка пройдёт в Шанхае 5 ноября.

«Господин премьер-министр, с нетерпением жду возможности принять участие вместе с Вами в этом важном мероприятии. Китай и Грузия – добрые друзья и партнёры. Мы уважаем друг друга и доверяем друг другу, нас связывает взаимовыгодное сотрудничество. Наше стратегическое партнёрство сохраняет устойчивый темп роста. Высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» уже дало плодотворные результаты. От имени правительства Китая искренне приглашаю Вас на церемонию открытия восьмой международной выставки, которая, я уверен, значительно углубит и существенно обогатит двустороннее сотрудничество в различных областях, принесёт ещё больше практических результатов для наших народов с точки зрения большей выгоды.», — говорится в письме премьера Госсовета КНР.


