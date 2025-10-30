Премьер КНР пригласил Кобахидзе на церемонию открытия Китайской международной выставки импорта

30.10.2025 20:33





«От имени правительства Китая искренне приглашаю вас на церемонию открытия восьмой международной выставки и уверен, что она значительно углубит и обогатит двустороннее сотрудничество в различных областях», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цянь в письме, направленном премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.



Выставка пройдёт в Шанхае 5 ноября.



«Господин премьер-министр, с нетерпением жду возможности принять участие вместе с Вами в этом важном мероприятии. Китай и Грузия – добрые друзья и партнёры. Мы уважаем друг друга и доверяем друг другу, нас связывает взаимовыгодное сотрудничество. Наше стратегическое партнёрство сохраняет устойчивый темп роста. Высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» уже дало плодотворные результаты. От имени правительства Китая искренне приглашаю Вас на церемонию открытия восьмой международной выставки, которая, я уверен, значительно углубит и существенно обогатит двустороннее сотрудничество в различных областях, принесёт ещё больше практических результатов для наших народов с точки зрения большей выгоды.», — говорится в письме премьера Госсовета КНР.





