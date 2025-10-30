Анита Хиппер: Мы еще ждем ответа от правительства Грузии

Спикер Европейской комиссии Анита Хиппер пояснила, чего именно касается письмо, которое было отправлено специальным представителем Евросоюза по санкция Дэвидом О’Салливаном грузинским властям.



По её словам, письмо, отправленное правительству Грузии, касается обязательств, взятых на себя Грузией, по недопущению обхода санкций Евросоюза.



Вместе с тем, по словам Хиппер, они ждут от Грузии ответа.



»Мы подтвердили, что отправили письмо правительству Грузии. Оно касается обязательств, взятых на себя Грузией, по недопущению обхода санкций Евросоюза. Мы включены в это со всеми странами, что является частью нашей более широкой, глобальной доступности.



Мы еще ждем ответа от правительства Грузии и призываем к большим действиям для того, что Россия не обходила наши санкции, которые работают, так как Россия отчаянно пытается их обойти», - заявила Хиппер.





